Deutlich weniger Strom wird künftig die Beleuchtung in der Schönbachtalhalle in Breitenbach brauchen. Die Lampen inklusive Notbeleuchtung werden auf LED umgestellt. Die Kosten sind laut Ortsbürgermeister Johannes Roth mit 100.000 Euro veranschlagt; davon seien 51.000 Euro zuschussfähig. Obendrein erwarte die Gemeinde von der Verbandsgemeinde Oberes Glantal eine Zuwendung. Der Beschluss für die Umstellung fiel in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates.

Auch für die Gaststätte in der Schönbachtalle hat die Gemeinde nochmals Geld in die Hand genommen. Für rund 6000 Euro wurden Tische und Stühle für die Terrasse angeschafft. Zwei weitere Tische stehen jetzt neben dem Herd in der Küche und sollen die Arbeit für den Koch erleichtern, berichtet Roth.