Der Wälzlager-Spezialist hat die Schüler der Integrierten Gesamtschule erneut zu einem Plakatwettbewerb aufgerufen. Die Bestplatzierten erhielten für ihre Arbeit ein Tablet, doch auch deren Mitschüler dürfen sich freuen.

Präzisionswälzlager und Lineartechnik-Komponenten sind eigentlich die Steckenpferde der Firma SBN in Schönenberg-Kübelberg. Im Februar rückte einige Wochen lang das Thema Bildende Kunst verstärkt in den Fokus des Unternehmens im Mehlpfuhl, das die Neuntklässler der Integrierten Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg zu einem Plakatwettbewerb aufgerufen hatte. „Wir möchten unser soziales Engagement im regionalen Umfeld aufbringen“, sagte Geschäftsführer Tim Hutzel bei der Preisverleihung am Dienstag.

90 Schülerplakate hingen mehrere Wochen lang an den Wänden im Firmengebäude „und jeder der 40 Mitarbeiter hat seine Favoriten nach dem eigenen Geschmack, der Rechtschreibung und des fundierten Inhaltes ausgewählt“, erläuterte Yasemin Elmas, die Initiatorin des Projekts. Die neun besten aus drei Klassen waren am Dienstag in die Firmenzentrale gekommen, um ihre Plakate vorzustellen, aber auch um Preise, die Schüler erhielten von SBN ein Tablet, für die Arbeiten entgegenzunehmen.

Krimi-Erinnerungen und Weihnachtstradition

Der 15-jährige Liam Jess, er belegte den zweiten Platz, beleuchtete auf seinem Plakat die „Weihnachtstradition in Schweden“. „Mein Papa ist zwar halb Schwede, wir feiern zu Hause aber typisch deutsch Weihnachten“, berichtete der 15-Jährige. Die Inhalte habe er selbst recherchiert und schließlich zu Papier gebracht. Leonie Simons Plakat befasste sich mit der „Erziehung der Kinder im Kaiserreich“. Normalerweise gehe sie eine solche Arbeit eher zeichnerisch an. Um das Plakat nicht zu verspielt wirken zu lassen, sei sie von diesem Weg abgerückt und habe Bilder und Texte ausgedruckt und in einer Collage zusammengefügt, betonte die drittplatzierte 15-Jährige während der Präsentation.

Nisrine Rexhep (15), ebenfalls Zweitplatzierte, fasste die Erinnerungen an einen Krimi in ihrem Poster zusammen. Das Motiv mit dem Mädchengesicht, dem Buchtitel „Two can keep a secret“ sowie schwarzen Linien, die zum Kopf des Hauptcharakters führen, sind darauf zu sehen. „Es ist ein spannendes und düsteres Buch, das unerwartet und, anders als man die ganze Zeit denkt, endet. Das gemalte Mädchen steht dabei im Mittelpunkt. Mit schwarzen Strichen hab ich all die bösen Einflüsse dargestellt.“

Neben den Preisen der neun Einzelgewinner stellte SBN weitere 1650 Euro – zwischen 350 und 750 Euro – für die Klassenkassen der jeweiligen Sieger zur Verfügung. Die Werke werden nun aber nicht in der Schublade verschwinden. Hutzel kündigte an, bei der Ortsgemeinde anzufragen, um mehrere Schaufenster von Leerständen im Ort zur Verfügung gestellt zu bekommen, um sie dort auszustellen.