Der Ausfall des beliebten Krocky-Mobils hat die Zahnputzbildung an Schulen eingeschränkt. Ein Ersatzprojekt, einfach aber effektiv, feierte kürzlich Premiere im Kreis Kusel und soll im ganzen Land Anwendung finden: ein Schwarzlichtzelt.

Lächeln ist gut. Lächeln mit guten Zähnen ist besser. Davon ist Zahnärztin Pia Rheinheimer-Hess überzeugt. Seit Jahren ist sie im Kreis Kusel an Schulen und Kindergärten unterwegs, um Kindern das Zähneputzen beizubringen. Bis 2019 gab es dafür das Krocky-Mobil. Rheinheimer-Hess erinnert sich: „Das war ein Bus, auf dem ein Krokodil abgebildet war. Im Inneren war es möglich, einen Stuhlkreis zu bilden. Mithilfe von Tafeln und Plakaten konnten wir Zahnärzte dann alles erklären.“ Auch Waschbecken waren im Bus verbaut – alles, was zum Zähneputzen benötigt wird.

In Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege im Landkreis Kusel (AGZ) konnte Rheinheimer-Hess den Bus für eine Woche im Jahr mieten. Die Anmeldung erfolgte bei dem Verein „Initiative Kiefergesundheit“ mit Sitz in Berlin. In ganz Deutschland galt das Krocky-Mobil als einmalig. Bis Corona dem Projekt ein Ende bereitete. „Während der Pandemie konnten wir den Wagen nicht einsetzen“, sagt die Zahnärztin, die eine Praxis in Waldmohr betreibt. Für einen Neustart sei der Aufwand zu groß gewesen. Die Ärztin spricht von Renovierungskosten – wegen des Alters des Busses. Zudem gebe es Probleme mit der Fahrersuche.

Schlecht geputzte Stellen leuchten neongelb

Geblieben ist die Nachfrage nach einem vergleichbaren Projekt. „Wir sind von den Schulen im Landkreis überschüttet worden mit Anfragen“, sagt Rheinheimer-Hess. Also habe man in der AGZ eine Idee entwickelt: „Max Schrubbels Zahnzauberzelt“. Dabei handelt es sich um einen „schwarzen Pavillon“, der auf dem Schulgelände aufgebaut wird. Der Ablauf funktioniert so: Die Zähne der Kinder werden mit einer fluoreszierenden Lösung angefärbt, die Zahnbeläge sichtbar macht: Unter Schwarzlicht leuchten sie neongelb.

So werde ein eindrucksvolles Erlebnis für die Kinder geschaffen, Schwachstellen würden sichtbar gemacht und beim anschließenden Putztraining unter professioneller Anleitung behoben. Das geschieht im Waschraum der Schule. Danach können die blitzeblank-sauberen, weiß leuchtenden Zähne nochmal im Schwarzlichtzelt begutachtet werden.

Ende Juni feierte das Zauberzelt seine Premiere. Erste Anlaufstelle war die Herzog-Christian-Schule in Herschweiler-Pettersheim. „Es war ein voller Erfolg“, berichtet Rheinheimer-Hess. „Die Resonanz vor Ort war überaus positiv.“

Zahnputzbildung nach Corona besonders nötig

Für Rheinheimer-Hess ist Zahnputzaufklärung wichtiger als je zuvor: „Während Corona ging viel verloren“, erklärt sie. Viele Kinder seien wegen der Corona-Einschränkungen zu lange nur zu Hause geblieben. „Die Eltern hatten wenig Zeit, um sich zu kümmern, und der Kühlschrank war in der Nähe – eine unschöne Kombination.“

Deshalb möchte sich Rheinheimer-Hess weiter engagieren. In ihren Augen überwiegen die Vorteile des Schwarzlichtzelts: Der Aufbau funktioniert schnell. Zudem sind die Kosten geringer. „Das macht es für alle Seiten angenehmer.“

Nachfragen gibt es wohl genug. „Die Schulen rollen uns den roten Teppich aus, wenn wir kommen“, sagt die Zahnärztin. Der nächste Termin steht aber noch nicht fest. „Unser Wunsch ist es, dass das Zelt in Zukunft flächendecken für die Pfalz ausgerollt wird. “