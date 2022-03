Am Montagmorgen kontrollierten Spezialisten des Schwerverkehrskontrolltrupps der Polizei einen ausländischen Sattelzug auf der A6. Auf dem Parkplatz „Am Glan“ stellten sie fest, dass sowohl an der Zugmaschine, als auch an dem Anhänger Teile der Bremsen fehlten. Offensichtlich wurden aufgrund von Defekten drei Bremsscheiben ausgebaut und die dazu gehörigen Druckluftverbindungen abgeklemmt. Der Sattelzug hatte laut Polizei nur noch eine minimale Bremswirkung. Offensichtlich hatte der Fahrer des Zuges die Manipulation vorsätzlich durchgeführt. Zudem wurde noch neben einem starken Ölverlust am Motor festgestellt, dass die Halterfirma noch eine Rechnung beim Zoll nicht beglichen hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt.