Homberg hat wieder einen Ortsbürgermeister: Der bisherige Erste Beigeordnete Sascha Lorentz wurde einstimmig vom Rat gewählt. Der Posten war mehr als ein Jahr lang vakant.

Für seine Kandidatur als Ortsbürgermeister von Homberg habe es für Sascha Lorentz einen einfachen Grund gegeben: „Die Arbeit muss sowieso geschafft werden“, erklärte der 51-Jährige. Die Ortsgemeinde befinde sich derzeit auf einem guten Weg. Besonders wichtig sei ihm ein funktionierendes Miteinander innerhalb der Gemeinde. Dies sei die Voraussetzung dafür, dass Projekte erfolgreich umgesetzt werden könnten. Alle Vereine sollen eng in die Zusammenarbeit eingebunden werden. „Denn wir sind alle in einem Boot.“ Der Ortsgemeinderat wählte Lorentz in der Sitzung am Mittwoch einstimmig.

Der neue Ortsbürgermeister stammt ursprünglich aus Hoppstädten und zog vor 20 Jahren nach Homberg. Dort lebt er gemeinsam mit seiner Ehefrau im selbst errichteten Eigenheim. Kommunalpolitisch engagiert er sich bereits seit mehreren Jahren und wurde mehrfach zum Beigeordneten der Ortsgemeinde gewählt. Zudem gehörte er zu der Gründungsversammlung der Wählergruppe „Votum für den Kreis Kusel“, der er heute als passives Mitglied angehört. Beruflich ist Lorentz beim Meisenheimer Unternehmen Bito als Produktionsleiter tätig. In seiner Freizeit widmet er sich dem Schützensport beim Schützenverein Lauterecken oder unternimmt Spaziergänge mit seinem Beagle.

Sein Vorgänger Marc-Steffen Risch war im Frühling 2025 zurückgetreten. Er legte sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder. Als Nachfolger von Lorentz als Erster Beigeordneter wurde Thorsten Ringel gewählt. Er war bisher Beigeordneter.

Flächensolaranlage soll nicht scheitern

In der verbleibenden Legislaturperiode stehen in Homberg mehrere Projekte auf der Agenda. So soll unter anderem die Dorfplatzerneuerung umgesetzt und die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umgestellt werden. Auch die seit fünf Jahren geplante Flächenphotovoltaikanlage soll nach den Vorstellungen des neuen Ortsbürgermeisters endlich realisiert werden. Lorentz rechnet mit einer baldigen Baugenehmigung. Allerdings könne das Vorhaben daran scheitern, dass kein wirtschaftlich sinnvoller Einspeisepunkt zur Verfügung stehe. Dafür müsse sich eingesetzt werden, damit dies nicht eintrete.

Über das Regionale Zukunftsprogramm des Landes sollen außerdem die Türen und Fenster des Dorfgemeinschaftshauses erneuert werden. Darüber hinaus ist gemeinsam mit dem Forstamt eine Pflanzaktion auf Homberger Gemarkung geplant.