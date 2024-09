Nach zweijähriger Pause erlebten die Besucher der Kuseler Herbstmesse am Sonntag ein besonderes musikalisches Ereignis. Anlässlich des 100. Jubiläums der Messe ließ die Kreissparkasse Kusel eine liebgewonnene Tradition wieder aufleben: die Matinee in der Kundenhalle. Seit Mitte der 1990er Jahre hatte es diese Veranstaltung regelmäßig zur Herbstmesse gegeben, jedoch war sie zuletzt zweimal in Folge ausgefallen. Bei der Neuauflage sorgte nun die Band „Sarah und die Swing Herr’n“ für stimmungsvolle Atmosphäre. Die fünfköpfige Formation, bekannt aus der Fernsehsendung „Kleine Bühne – große Chance“ sowie von Auftritten bei „Swinging Lautern“, „KL Classics“ und mehreren Jazzfestivals, spielte erstmals zwei Stunden lang für die Messebesucher. Mit Klassikern wie „Kein Schwein ruft mich an“, „Wochenend' und Sonnenschein“, „Ganz Paris träumt von der Liebe“ und „Der Boy von Ipanema“ begeisterte die Band das Publikum. Sarah Heinz (Gesang, Ukulele), Mischa Becker (Schlagzeug), Sven Sommer (Bass), Matthias Stoffel (Klavier, Geige, Trompete, Blockflöte) und Manfred Pfeifer (Saxofon) sorgten für beschwingte Stimmung in der Kundenhalle.