Die Westricher Rundschau freut sich über Verstärkungen: Sara Brunn und Maria Huber sind künftig in Abstimmung mit der Lokalredaktion die Ansprechpartnerinnen für Sportler und Sportvereine im Kreis.

Die beiden Lokalsport-Redakteurinnen betreuen künftig gemeinsam Sport in den Ausgaben Kusel, Kaiserslautern und Kirchheimbolanden. Sara Brunn (Kürzel: snk) ist 31 Jahre alt und seit 2009 bei der RHEINPFALZ. Dort begann sie nach dem Abi als freie Mitarbeiterin im Regionalsport und im Lokalsport Kaiserslautern. 2015 wurde sie Volontärin, zwei Jahre später trat sie ihre erste Stelle als Redakteurin an. Zuletzt war die Badmintonspielerin in der Stadtredaktion Kaiserslautern tätig. Maria Huber (Kürzel: huzl) ist 48 Jahre alt und betreut bereits seit 2012 den Lokalsport in Kaiserslautern, davor war sie Redakteurin in Speyer. Die gebürtige Oberpfälzerin kam vor 22 Jahren in die Pfalz. Sie erreichen das Lokalsport-Team unter der Redaktionsadresse redkus@rheinpfalz.de oder den Telefonnummern 0631 3737-218 und 0631 3737-240.