Wie könnte ein Sanierungsgebiet im Ort aussehen und welche Vorzüge bringt die Einrichtung eines solchen Gebietes mit sich? Diese Frage beschäftigte den Ortsgemeinderat in Wahnwegen in seiner jüngsten Sitzung. Außerdem ging es um mögliche Investitionen in den kommenden Jahren.

„Noch ist nichts Konkretes geplant. Wir haben uns vom Büro WSW lediglich einmal vorstellen lassen, wie ein Sanierungsgebiet bei uns im Ort aussehen könnte“, erklärt Ortsbürgermeister René Morgenstern. Ein solches Sanierungsgebiet biete aber viele Möglichkeiten – sowohl für die Ortsgemeinde als auch für den einzelnen Einwohner.

„Wer in einem solchen Gebiet Baumaßnahmen durchführen will, die dem Konzept eines solchen Gebietes entsprechen, kann sowohl die Material- als auch die Baukosten steuerlich absetzen“, schildert der Ortsbürgermeister. Zwar sei man auch Dorferneuerungsgemeinde, sodass die Einwohner für bestimmte Maßnahmen ebenfalls Fördergeld beantragen könnten, „allerdings ist man da eingeschränkter als in einem Sanierungsgebiet“.

Ein bestimmtes Areal habe man noch nicht im Auge. „Im Prinzip eignet sich aber der erweiterte Ortskern für ein solches Sanierungsgebiet“, sagt Morgenstern. Außerdem könnten sich durch die Dorferneuerung Synergieeffekte ergeben. „Wenn wir zeitgleich ein Konzept für ein Sanierungsgebiet erstellen lassen, könnten wir das in einem Aufwasch mit dem Dorferneuerungskonzept machen und dadurch Kosten einsparen.“ Für die Gemeinde sei das interessantes Thema, weshalb man für die nächsten zwei Jahre Investitionen diesbezüglich eingeplant habe.

Investitionen geplant

In den kommenden Jahren soll ohnehin in einige Projekte investiert werden. Dafür hat der Rat den Investitionsplan für die Jahre 2022 bis 2024 in groben Zügen aufgestellt. Demnach soll 2022 Geld in die Kindertagesstätte fließen. Dort sollen Lüftungsanlagen installiert, die Toilette saniert sowie Tische und Stühle angeschafft werden. Außerdem soll Geld in die Planung zur Sanierung der Bergstraße und in eine Maßnahme zur Erneuerung der Friedhofstraße gesteckt werden. Des Weiteren soll die Leichenhalle einen neuen Anstrich erhalten und Grundstücke im Neubaugebiet Scheidsberg angekauft werden.

Für 2023 sieht der Investitionsplan die Sanierung der Heidestraße und den Ausbau des Neubaugebiets vor. Zudem soll in eine Photovoltaik-Anlage investiert und dafür vorab Grundstücke gekauft werden. Der Aufbau eines Nahwärmenetzes steht 2023 ebenso auf dem Plan, wie unter anderem ein Innenanstrich in der Kita.

2024 steht die Sanierung der Berg- und der Hauptstraße an, weiteres Geld wird in den Aufbau des Nahwärmenetzes investiert. Über die Höhe der jeweiligen Investitionen konnte Morgenstern aufgrund des derzeitigen Planungsstandes noch keine Aussagen machen.