Brücken in Oberweiler im Tal und in Wolfstein-Roßbach warten inzwischen im dritten Jahr auf die notwendige Sanierung. Ein jeweils gar nicht so groß anmutendes Bauwerk entscheidet darüber, ob die Anwohner „drüben“ zu ihren Häusern kommen. Besondere Konstruktionen sind in der Bauphase erforderlich.

Eine von zwei Brücken in Oberweiler wurde direkt nach der Prüfung im Mai 2019 dicht gemacht: Aus dem Bauwerk bei der alten Mühle waren bereits Steine herausgebrochen,