Die Jugend in Konken darf sich womöglich bald auf einen neuen Treffpunkt freuen. Nachdem der Jugendtreff in der Dorfmitte schon länger geschlossen ist, hat sich der Gemeinderat jetzt mit einer möglichen Renovierung befasst.

Problem ist, dass die Räume des Jugend-Treffpunktes feucht seien, berichtete Ortsbürgermeister Karl Knecht der RHEINPFALZ. „Es müsste saniert werden“, erläuterte er. Dafür würden rund 20.000 Euro einkalkuliert. Inklusive der Renovierung rechnet der Gemeinderat mit Gesamtkosten von etwa 30.000 Euro.

Jugendliche mit einbeziehen

Bevor konkrete Pläne erstellt werden, will sich der Gemeinderat erst mit der Dorfjugend beraten und die jungen Leute bei dem Projekt mit einbeziehen. Konkret solle ein Konzept aufgestellt werden, kündigte Knecht an. Auch das Quartiersmanagement der Arbeiterwohlfahrt wolle sich beteiligen.

Vom Ausbau des Spielplatzes sind Knecht zufolge noch rund 11.000 Euro übrig. Diese sollen in ein Sonnensegel sowie in die Anschaffung von Spielgeräten investiert werden. Nach einer Ortsbesichtigung will der Gemeinderat über die Auftragsvergaben entscheiden.