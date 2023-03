Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bald können die Sanierungsarbeiten an der Leichenhalle in Ohmbach beginnen. Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am Mittwoch Aufträge mit einem Investitionsvolumen von 146.000 Euro vergeben.

Die 1968 errichtete Trauerhalle ist deutlich in die Jahre gekommen. Schon mehrfach hat sich der Ortsgemeinderat mit der Modernisierung beschäftigt, demnächst geht es ans Eingemachte. Wichtigster