Zwar konnten Ende vergangenen Jahres und im März Aufträge für die Sanierung der Kreisverwaltung deutlich unter der Kostenschätzung vergeben werden. Doch werden die Elektroinstallationen des ersten Bauabschnitts nun etwas teurer als erwartet: für knapp 150.000 Euro wurden sie an die Firma Wieland & Schultz aus Rodenbach gegeben, der Nächstbietende bei zwei Angeboten lag bei mehr als 200.000 Euro. Kalkuliert waren knapp 120.000 Euro. Ursächlich für die Abweichung seien vor allem die hohen Preise für Kupfer in Kabeln und Leitung. Der Kreisausschuss hat den Auftrag erteilt. Es soll schon bald los gehen: Als Ausführungszeitraum ist Anfang Juli bis Mitte Dezember angegeben.

Die Arbeiten am mittleren Dienstgebäude C aus den 1960er Jahren laufen seit April. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 3,5 Millionen Euro, wobei 2,1 Millionen Euro aus dem Investitionsstock des Landes fließen. Diese energetische und brandschutztechnische Sanierung soll bis Mitte 2025 abgeschlossen sein. Auch werden die Fenster in den beiden Gebäuden D und E getauscht.