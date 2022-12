Die Sanierung der Kreisverwaltung wird wohl doch nicht ganz so teuer, wie zwischenzeitlich angenommen. Wegen Kostenexplosion im Bausektor Anfang des Jahres waren sehr hohe Preise angenommen worden. Was jetzt an Angeboten einging, lag erfreulich darunter.

Die Kostenschätzung lag bei 3,5 Millionen Euro insgesamt für die energetische und brandschutztechnische Sanierung des Gebäudes C – des Baus aus den 60er-Jahren rechts des Haupteingangs. 2,1 Millionen Euro Förderung aus dem Investitionsstock des Landes sind dafür bereits zugesagt.

Nun hat der Kreisausschuss die ersten Gewerke vergeben: Für den Gerüstbau, 222 elektrische Außenraffstores zum Sonnenschutz, 275 neue Fenster mit Aluminium-Bauelementen sowie 20 dezentrale Fensterlüfter mit Wärmerückgewinnung, 920 Quadratmeter Wärmeverbundsystem-Anbringung und 22 neue Brandschutztüren werden insgesamt 1,45 Millionen Euro fällig. Gerechnet worden war mit Kosten von mehr als zwei Millionen Euro für diese Arbeiten. Noch zu vergeben sind Innenausbau- und Elektroarbeiten, was „zeitnah erfolgen“ soll. Immerhin rückt der Baubeginn näher: Los gehen soll es Anfang April, für die Fertigstellung ist der 16. Mai 2025 angepeilt.

Von Anfang an war klar gewesen, dass in kleinen Losen vergeben werden soll, damit auch regionale Mittelständler mitmischen können. So kommen Gerüst und Fenster nun aus dem Saarland, der Sonnenschutz und die Wärmedämmung aus Hessen, die Brandschutztüren aus Idar-Oberstein.

Auch in den beiden Altbauten zur Trierer Straße hin, Gebäue D und E, soll ab April saniert werden: für insgesamt 1,65 Millionen Euro, das Land gibt 980.000 Euro. Nun wurden die Fensterbauarbeiten vergeben, die zwar etwas über der Kostenschätzung liegen (356.000 Euro statt vorgesehener 339.000 Euro), aber von einem Unternehmen aus dem Kreis durchgeführt werden, Fensterbau Theobaldt aus Rathsweiler. Noch zu vergeben sind unter anderem Dachdecker-, Innenausbau- und Elektroarbeiten. Im November soll die Sanierung dieser beiden Gebäude abgeschlossen sein.