Die Breitenbacher Straße (L354) in Waldmohr wird ab dem kommenden Montag saniert. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mitteilt, sind die Sanierungsarbeiten aufgrund gravierender Fahrbahnschäden dringend notwendig. Laut LBM werden die Arbeiten vorerst unter halbseitiger Sperrung durchgeführt und enden voraussichtlich am Samstag, 12. Dezember. Das Baustellenkonzept sehe allerdings vor, dass die Bauarbeiten ab dem 12. Oktober bis zum 12. Dezember unter Vollsperrung durchgeführt werden. Die Anbindung an das Wohngebiet in der Richard-Wagner-Straße sei aber in allen Bauphasen sichergestellt. Wie der Landesbetrieb weiter mitteilt, erstreckt sich der zu sanierende Streckenabschnitt auf einer Länge von rund 470 Metern, von Breitenbach kommend innerhalb der Ortsgemeinde Waldmohr bis zum bereits sanierten Knotenpunkt Nordfeldstraße/Rathausstraße. Die vorhandenen Asphaltschichten werden bis in eine Tiefe von rund 20 Zentimetern erneuert. Desweiteren werden alle Straßenabläufe und die Entwässerungsrinne auf kompletter Länge erneuert. Hinzu kommen Arbeiten an der Kanalisation und der Wasserversorgung. Die gesamten Baukosten belaufen sich laut LBM auf rund 390.000 Euro.