Das Haus Schamarie auf der Lichtenberg war erneut für eine Überraschung gut. In einer Mauernische entdeckte Burgverwalter Andreas Rauch ein Sandsteinrelief, das wahrscheinlich aus dem 16. Jahrhundert stammt. Es ist das bisher älteste Zeugnis aus der Geschichte der Burg und wirft eine Reihe von Fragen auf.

„Es war ein glücklicher Zufall“, beschreibt Rauch die Entdeckung. Zwischen dem Haus Schamarie und der Burgmauer steht ein alter Schuppen. In der Verbindungsmauer befindet sich eine tiefe und breite Nische, die durch ein Brett verdeckt war. In ihr hatte man Müll gelagert, aber darunter befand sich auch ein bedeutendes Kunstwerk.

Auf dem Sandstein mit den Maßen 13 mal 18 Zentimeter ist ein Relief fast vollständig erhalten. Lediglich auf der Oberseite fehlt ein Stück. Das Bild zeigt ein markantes männliches Profil, bei dem vor allem ein großer Schnurrbart auffällt. Auf dem Kopf trägt der Mann einen Hut, der vorne und hinten etwas absteht. Auf ihm sind Verzierungen zu erkennen, die wahrscheinlich Ranken, Blätter und Blumen darstellen. Durch einen runden Rahmen mit Querrillen ähnelt das Relief einem Münzbild.

Kaum verwittert

Das Kunstwerk wurde aus einem größeren Stein herausgebrochen. Denn auf der Rückseite sind deutliche Spuren eines Winkelschleifers zu erkennen, ein Werkzeug, das erst seit 70 Jahren in Gebrauch ist.

Rauch und der Kreisheimatpfleger Dieter Zenglein haben bereits versucht, möglichst viel über das Relief herauszufinden. Der Sandstein ist feinkörnig und die Steinmetzarbeit von hoher Qualität. Da es kaum verwittert ist, zierte es wahrscheinlich die Wand eines repräsentativen Raumes in der Burg, vielleicht war es Teil eines Frieses im Palas. Stilistisch gehört das Relief ins 16. Jahrhundert, vielleicht in die Zeit der Herzöge Ludwig II. oder Wolfgang von Pfalz-Zweibrücken, und stellt einen Adeligen dar.

Interessantes Gegenstück

Der Fund ist aber noch aus einem anderen Grund spektakulär, denn es existiert ein interessantes Gegenstück zu ihm. Als man 1959 beim Renovieren der alten Landschreiberei (heute Burgrestaurant) einen Kamin abbrach, fand man ebenfalls ein Relief, das vollständig erhalten war. Es zeigt das Profil eines Mannes mit Schnurrbart und spitz zulaufendem Kinnbart. Auch bei diesem Relief ist der Rahmen mit Querrillen verziert. Auf Grund der Kopfbedeckung und des erkennbaren Talars handelt es sich um die Darstellung eines Gelehrten der frühen Neuzeit. Da der Mann nach links blickt, könnte er gegenüber dem anderen Relief angebracht gewesen sein.

In älteren Publikationen wurde die Meinung vertreten, dass dieses Relief den Geistlichen und Reformator Johannes Schwebel (um 1490-1540) zeigt. Schwebel war von 1523 an in Zweibrücken und maßgeblich an der Einführung der evangelischen Konfession im Herzogtum beteiligt. Aber Rauch und Zenglein teilen diese Auffassung nicht, denn es ist unwahrscheinlich, dass der Geistliche noch zu Lebzeiten oder kurz nach seinem Tod durch ein Relief in der Burg geehrt worden ist. Sie halten die Darstellung für das typische Bild eines Gelehrten.

Kein Fundbericht

Leider gibt es keinen Fundbericht, aus dem man erfährt, unter welchen Umständen dieses Relief aufgetaucht ist. Aber noch bedauerlicher ist es, dass von dem Relief lediglich ein Foto vorhanden ist, das detaillierte Vergleiche nicht erlaubt. Denn nach seiner Entdeckung kam der Stein in das Museum, das der „Heimatverein Burg Lichtenberg“ eingerichtet hatte. Über seinen weiteren Verbleib ist nichts bekannt. Vielleicht verschwand es bei der Auflösung des Museums.

Rauch und Zenglein hoffen nun, dass die Entdeckung des „Adeligen“ dazu führt, dass auch der „Gelehrte“ wieder auftaucht, der sich mit Sicherheit noch in Privatbesitz befindet. Durch seine Rückgabe wären die beiden wichtigen Zeugnisse zur Burggeschichte wieder vereint und könnten zusammen der Öffentlichkeit präsentiert werden.