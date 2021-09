Sie liegen zu Hause im Keller oder auf dem Speicher und sind längst in Vergessenheit geraten: Mit einer Sammelaktion für Musikinstrumente sollen diese neue Besitzer finden und wieder zum Klingen gebracht werden.

Bei einer Benefizveranstaltung am 10. Oktober in Brücken werden die Instrumente vorgestellt und an interessierte Kinder und Jugendliche weitergegeben. Alle Erlöse werden gespendet.

„Mit der Aktion ,Spend ein Instrument’ sollen Kinder für Musik begeistert werden“, erklärt Ideengeber Bernhard Bauer. Durch Corona hätten viele Kinder das Musizieren aufgegeben: „Die Musikschulen konnten lange keinen Unterricht geben. Dadurch haben die Kinder die Lust verloren.“ Ziel sei deshalb, dass möglichst viele wieder den Weg zur Musik finden. Denn: Musizieren sei für die gesunde körperliche wie psychische Entwicklung enorm wichtig, findet Bauer.

Ein Jahr Musikunterricht geschenkt

Das Besondere an der Aktion: Die Kinder können sich nicht nur für wenig Geld ein Instrument aussuchen, sondern bekommen gleich das erste Jahr Musikunterricht dazugeschenkt: bei den Musikschulen Kuseler Musikantenland, Bösshar oder Fröhlich. Die Kreissparkasse Kusel und die Volksbank Glan-Münchweiler übernehmen die Kosten.

„Die Aktion soll nachhaltig sein. Sinn und Zweck ist es nicht, die Instrumente weiterzuverkaufen. Wir wollen den Kindern einen Einstieg ermöglichen – und dass sie dabei bleiben“, erklärt Johannes Huber, Familienbeauftragter des Landkreises Kusel. Gemeinsam mit der Sonja-und-Bernhard-Bauer-Stiftung“ und dem Trafo-Projekt „Westpfälzer Musikantenland“ organisiert er die Veranstaltung.

Instrumente gegen Geldspende

Vom Keyboard übers Akkordeon bis hin zu Saiten-, Blas- und Rhythmusinstrumenten – jede Spende ist willkommen. „Die Instrumente sollten aber noch funktionieren und in einem guten Zustand sein“, bemerkt Bauer. Sie könnten noch bis Ende September gespendet werden: „Wir holen sie auch zu Hause ab“, verspricht er. Aber nicht nur Instrumente, sondern auch Liederbücher, Noten, Sammlerobjekte und historische Instrumente werden gerne genommen.

Bei der Benefizveranstaltung am 10. Oktober können die Kinder und Jugendlichen zwischen 11 und 18 Uhr die verschiedenen Instrumente ausprobieren. Gegen eine Geldspende der Eltern dürfen sie sich anschließend auch eins aussuchen. Die Instrumente werden in einem Zelt neben dem Diamantschleifermuseum in Brücken untergebracht sein.

Auch Band-Equipment und Sammlerstücke

„Außerdem bieten wir in einem weiteren Zelt Equipment für junge Bands an, die zum Beispiel einen Proberaum einrichten wollen“, erzählt Bauer. Verstärker, Boxen, Ständer oder auch Drumm-Sets seien dort zu finden. Zu niedrigen Preisen könnten bei einem Instrumentalflohmarkt zudem außergewöhnliche Instrumente für Sammler sowie Noten und Liederbücher erworben werden.

Erste musikalische Eindrücke erhalten die Kinder ebenfalls: „Die Aktion wird von verschiedenen Musikgruppen begleitet“, erzählt Bauer. Jazz, Blasmusik und Schülervorspiele stehen auf dem Programm, auch der Kinderchor der Grundschule Brücken und die Zumba Kids wirken mit. „Musikalischer Höhepunkt am Ende des Tages ist die Palatina Washboard Jassband“, verkündet Bauer.

Spenden für guten Zweck

Alle Erlöse der Benefizveranstaltung werden gespendet: „Je zur Hälfte für den Wiederaufbau des Kindergartens in Mayschoß an der Ahr und für eine Corona-Impfaktion an der Schule des Brücker Missionars Karl Schaarschmidt in Nairobi“, erklärt Bauer. Er wünscht sich, „dass auch dort die Kinder wieder musizieren können“.

Info

Die große Benefiz-Veranstaltung findet am Sonntag, 10. Oktober, von 11 bis 18 Uhr beim Diamantschleifermuseum in Brücken statt. Neben der Vorstellung der Instrumente (14 Uhr) und der Übergabe an die Kinder steht ein ganztägiger Instrumentenflohmarkt auf dem Programm. Und ganz viel Musik: Ab 11 Uhr bringen „Schöne Töne“ Jazz vom Feinsten dar: Matthias Stoffel (Klavier), Sven Sommer (Bass), Joyce Sommer (Gesang), Stephan Brandt (Schlagzeug). Ab 12.30 Uhr spielt das Brass-Quintett Handvoll Blech, die Zumba Kids treten zwischendurch auf. Pfälzer Blasmusik mit Bloss Blech gibt es ab 15 Uhr. Die Palatina Washboard Jassband ist für 16.30 Uhr angekündigt.