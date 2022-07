Zum vierten Mal lädt die Initiative für Freizeit und Musikkultur e. V. (IFM) zum Kulturfestival Salon Libertatia am Samstag, 23. Juli, nach Bad Sobernheim ein. Veranstaltungsort ist von 15 bis 21.15 Uhr der Marumpark, danach geht es bis 1 Uhr nachts in den Kaisersaal.

Insgesamt sechs Bands und Musiker spielen an diesem Tag. Der Fingerpicking-Gitarrist Christian Lehr tritt um 15 und um 16.20 Uhr mit seiner Akustikgitarre auf. Dazwischen gibt es einen Talk zu Antisemitismus und Verschwörungsmythen mit der Amadeu Antonio Stiftung. Um 17 Uhr spricht Rapperin Sharon über jüdisches Leben heute und Selbstbestimmung. Das Duo Mango Alfonso spielt ab 18 Uhr groovigen und experimentellen Pop. Abgelöst wird es um 19.30 Uhr von der Band Schmackes mit Stücken aus der jiddischen Musik, der Roma-Kultur und dem Balkan.

Danach geht es im Kaisersaal ab 21.45 Uhr mit New Wave und Lofi Indie von Cat Called Molly weiter. Rapperin Sharon tritt um 22.20 Uhr mit tief gehenden Texten und jazzigen Beats auf. Für Tanzbegeisterung bei Technoklängen sorgt Emmaze ab 23.20 Uhr.

Auch politische Bildung

Das Festival markiert den Abschluss der Wanderausstellung „Jüdisches Leben im Hunsrück“. Zudem bietet das Heimatmuseum von 13.45 bis 14.45 Uhr eine Führung zum jüdischen Leben in Bad Sobernheim an. Auf dem Gelände können sich Besucher an Infoständen über die Geschichte der Synagogen in Staudernheim informieren. Der Eintrittspreis beruht auf freiwilliger Basis. Bis Freitag, 22. Juli, kann die Initiative durch eine Crowdfunding-Kampagne unterstützt werden. Der potenzielle Gewinn geht als Spende in die Ukraine. Einlass ist ab 14.30 Uhr. Weitere Infos: https://initiative-fm.de/salonlibertatia2022/.