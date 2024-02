Das Kalkberkwerk am Königsberg beendet seine Winterpause und startet Anfang März in die nächste Besuchersaison. Dabei gibt’s tief unter der Erde zunächst ungewohnte Töne zu hören, ehe Familien in den Berg einfahren.

Die Zeiten, in denen die Stollen am Königsberg zum Abbau von Erzen, Kohle und Kalk genutzt wurden, sind längst vorbei. Seit Jahrzehnten fährt die Grubenbahn nur noch Besucher in den Berg. Nun nähert sich die Winterpause ihrem Ende und die offizielle Saison-Eröffnung des Kalkbergwerks am Königsberg steht am zweiten Märzwochenende an.

Am Samstag, 9.März, gibt’s 50 Meter unter dem Königsberg in den Stollen zwischen bizarren Felsen „Elektronische Beats mit DJ Franz und Prosecco-Vergnügen“, kündigt die Verbandsgemeindeverwaltung Lauterecken-Wolfstein an. Die VG ist Träger des Museums. Da der Platz unter Tage begrenzt ist, sollten Interessenten sich zur Veranstaltung „mit coolen Rhythmen und heißen Beats in magischer Atmosphäre“ anmelden.

Der Eintrittspreis beträgt 8,50 Euro für das DJ-Event inklusive. Bergwerkseintritt und Bähnchenfahrt ins Stolleninnere. Getränke können im Stollen gekauft werden. Einlass, Bezahlung und Helmausgabe ist ab 17.15 Uhr, Einfahrten zum DJ-Event sind ab 17.45 Uhr möglich, letzte Einfahrt zur Veranstaltung ist um 18.45 Uhr. Anmeldung unter Telefon 06382 791-118.

Gleich mehrere Familientage im März

Einen Tag später wird es nicht wirklich ruhiger um das Besichtigungs-Kalkbergwerk am Königsberg in Wolfstein: Am Sonntag, 10. März, steht von 13 bis 18 Uhr ein Familientag auf dem Programm. Unter anderem mit Spieleparcours für Groß und Klein, Bergwerksquiz, Spaß mit der „Schaumkuss-Schleuder“, Dartspiel, Wurfspielen, Vier-Gewinnt-Spiel, Riesen-Jenga-Turm und Bergwerksführungen, kündigt die Verwaltung an. Letzte Einfahrt an dem Tag ist um 17 Uhr.

Im März wird es noch weitere Familientage mit gleichem Spiele-Programm und Bergwerksführungen geben: 17. und 24. März, je von 13 bis 18Uhr.

Weitere Infos: www.kalkbergwerk.com