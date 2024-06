Einst gehörten ihnen die ganz großen Bühnen, doch auch vor deutlich kleinerem Publikum wissen sie zu begeistern. Am Freitag ließen die Musiker er kanadischen Rockband Saga in der proppenvollen Fritz-Wunderlich-Halle mit ihren Ohrwürmern die 80er Jahre wieder aufleben.

Was wären die 80er ohne Saga? Zumindest in unseren Breiten wären sie ein gutes Stück ärmer, zählte Deutschland doch zu den Absatzmärkten, in denen die Nordamerikaner