Weil bislang unbekannte Graffiti-Sprayer an einem Gebäude in der Marktstraße 2 sogenannte Tags mit gelber Sprühfarbe auf einer Scheibe und an einer Haustür hinterließen und dadurch Sachschaden verursachten, sucht die Polizei nach Zeugen, die zwischen 17 Uhr am Donnerstag und 10.30 Uhr am Freitag in diesem Bereich etwas beobachtet haben. Eventuelle Zeugen oder Personen, die anderweitig Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de mit der Polizei in Kusel in Verbindung zu setzen.