Die in der Pfalz lebende Pianistin Sachiko Furuhata ist deutschlandweit eine der bekanntesten und beliebtesten Pianistinnen. Am Sonntag, 24. April, 17 Uhr, gibt die in Yokohama geborene Virtuosin erstmals ein Konzert in der Waldmohrer Kulturhalle.

Seit Jahren ist sie zu Konzerten in vielen europäischen Ländern, den USA sowie in Japan eingeladen. 2012 wurde sie von dem Klavierhersteller zum „Steinway Artist“ ernannt. Für ihr Debüt in der New Yorker Carnegie Hall bekam sie im Herbst 2017 „Standing Ovations“. Seitdem hatte sie Auftritte in großen Konzertsälen von San Francisco, Edinburgh, Leipzig und der Hamburger Elbphilharmonie. Als Solistin spielte sie unter anderem mit verschiedenen Orchestern der Deutschen Radio-Philharmonie.

Karten im Vorverkauf gibt es in der Stadtbücherei Waldmohr (Telefon 06373 7605), bei Kleeblatt Buch & Natur (06373 891235) und dem Geschenkladen „Wunschstübbche“ in Brücken.