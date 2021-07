Bislang unbekannte Täter haben im Theisbergstegener Ortsteil Godelhausen am frühen Sonntagmorgen einen Gartenzaun und ein Rosengitter an einem Anwesen im hinteren Bereich der Hauptstraße in Richtung Gimsbach beschädigt. Nach Angaben der Polizei mehrere Holzbretter des Gartenzauns abgerissen und in den Garten geworfen. Als die Ordnungshüter die entsprechende Anzeige aufnahmen, bemerkten sie das beschädigte Rosengitter am Nachbarhaus. Insgesamt sei ein Sachschaden im höheren dreistelligen Bereich entstanden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften beide Taten im Zusammenhang stehen, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.