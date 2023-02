Seit Mittwoch wird Karsten Mühmel aus dem Raum Homburg/Waldmohr vermisst. Nach Angaben der Polizei ist nicht auszuschließen, dass dem 50-Jährigen etwas zugestoßen ist. In der Region ist Karsten Mühmel als Gastwirt bekannt: Der Betreiber des Bistros am Wasserspielplatz in der Nähe des Jägersburger Weihers hat zuletzt das Restaurant „Waldmohrer“ Hof in Waldmohr renoviert und neu eröffnet. Beschrieben wird Mühmel als 1,77 Meter groß und sehr schlank. Laut Polizei hat er eine Glatze mit seitlich kurzrasiertem Haarkranz und vermutlich einen Dreitagebart. Die Augenfarbe sei grün-braun. Der Vermisste trug zuletzt ein schwarzes Hemd, Jeans, vermutlich weiße Schuhe und eine graue Schiebermütze oder eine weiße Baseballkappe. Hinweise auf Karsten Mühmels Aufenthaltsort nimmt die Polizei Homburg unter Telefon 06841 1060 entgegen.