Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mehr als 500 Besucher zählte an Maria Himmelfahrt zeitweise der Saarländertag in Waldmohr. Coronabedingt fiel das Fest in den vergangenen Jahren aus. Diesmal gibt es ein anderes Problem, das die Sause verhindert.

Auch in diesem Jahr wird der Gewerbeverein der Stadt keinen Saarländertag abhalten. Der Grund: Dem Verein stehen zu wenig Helfer zur Verfügung. Im Jahr 2001 hatte der Gewerbeverein zum 15. August