Mehrere Diebstähle aus – überwiegend unverschlossenen – Fahrzeugen hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag im Südkreis registriert. Vornehmlich in den Ortsgemeinden Gries und Schönenberg-Kübelberg haben die Täter aus dort abgestellten Wagen verschiedene Gegenstände gestohlen. Deren Gesamtwert liegt laut Polizei im mittleren dreistelligen Bereich. Sie bittet weitere Geschädigte oder mögliche Zeugen, sich bei der Dienststelle in Schönenberg-Kübelberg unter Telefon 06373 822111 oder per E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de zu melden.