Der Verbandsgemeinderat Oberes Glantal hat am Donnerstagabend grünes Licht für den geplanten Radweg Seentour gegeben. Der Rundweg, der dem Thema Wasser gewidmet ist, soll die Verbandsgemeinden Oberes Glantal, Ramstein-Miesenbach, Bruchmühlbach-Miesau und Landstuhl verbinden, die das Gebiet der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Westrich-Glantal bilden. Eben jene LAG trägt die Kosten für die Einrichtung des Radrundwegs in Höhe von etwa 80.000 Euro – unter anderem für Beschilderung und Marketing. Genutzt werden fast ausschließlich bereits bestehende Wege, die LAG kümmert sich auch darum, dass diese zum Start der Seentour hergerichtet werden.

Verbandsgemeinde zahlt 270 Euro pro Jahr

Für die anschließende Wartung kommen die Verbandsgemeinden auf. Für rund 1200 Euro pro Jahr wird ein Büro damit beauftragt, außerdem fallen jährlich 200 Euro Aufwandsentschädigung für den Wegepaten Klaus Schillo an, der Mängel am und neben dem Radweg dokumentieren soll. Die VG Oberes Glantal kostet das Ganze 270 Euro im Jahr – bei zwei Enthaltungen stimmte der Rat zu. Falls Wege ausgebessert oder freigeschnitten, Schilder ausgetauscht werden müssen, übernehmen dies die Ortsgemeinden Nanzdietschweiler, Gries, Schönenberg-Kübelberg und Waldmohr in ihrem jeweiligen Bereich.

Die 61 Kilometer lange Seentour-Strecke führt am Ohmbachsee, dem Waldmohrer Motschweiher, dem Kranichwoog bei Hütschenhausen, dem Kindsbacher Silbersee und dem Seewoog bei Miesenbach vorbei und soll als familienfreundlicher Radweg das touristische Angebot erweitern. Bereits am Mittwochabend hatte sich der VG-Rat Ramstein-Miesenbach für das Projekt ausgesprochen.