Es hat geklappt mit dem anvisierten Eröffnungstermin noch vor Weihnachten, berichtet Michael Preis erfreut: Die neue Aral-Tankstelle in Lauterecken an der B420 geht am Freitag, 16. Dezember, an den Start.

„Alles auf dem neuesten Stand“, sagt Investor Preis aus Konken. Er hat nicht nur die Tankstelle, die an Aral vermietet wird, abgerissen und neu gebaut, sondern auch Heizöltanks angelegt, damit seine Lastwagen kürzere Wege zu Kunden im Nordkreis haben.

Die Tankstelle an der Auffahrt zur B270 war vor gut einem Jahr geschlossen worden. Die gesamte Tanktechnik, die etwa 50 Jahre alt war, wurde erneuert. Gas wird keines angeboten, die Nachfrage fehle, sagt Preis. Auch Elektro komme im ersten Schritt nicht, doch seien Leerrohre für zukünftige E-Zapfsäulen verlegt.

Nun soll die vergrößerte Tankstelle als Marktplatz, als Teil der Nahversorgung, wieder eröffnet werden: 100 Quadratmeter groß ist das Geschäft, in dem derzeit ein Rewe-to-go-Laden eingebaut wird. Tim Theis heißt der neue Chef in Lauterecken, informiert Aral, der bereits Tankstellen in Bruchmühlbach-Miesau und in der Mainzer Straße in Kaiserslautern betreibt.