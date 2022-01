Die protestantische Kirchengemeinde und die Ortsgemeinde haben knapp 6100 Euro Spenden für die Flutopfer im Ahrtal gesammelt. So wurden über die Kirchengemeinde im Rahmen der „Katastrophenhilfe Hochwasser“ rund 4700 Euro an das Dekanat Kusel weitergeleitet. Ortsbürgermeisterin Margo Schillo zufolge wurde auch in der Ortsgemeinde fleißig Geld gesammelt. So spendeten die Mitglieder des Gemeinderates 700 Euro, 500 Euro wurden von Privatleuten zur Verfügung gestellt und Schillo legte noch 200 Euro aus dem Verfügungsgeld der Ortsbürgermeistern für die Geschädigten oben drauf.