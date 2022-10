Einige Rummelebooze sahen schon gruselig aus. Die Kinder hatten sich sichtlich Mühe gegeben, den Zuckerrüben ein gespenstisches Aussehen zu verpassen. Am Umzug am Samstag nahmen nicht nur Kinder aus Langenbach teil.

Vor mehr als 30 Jahren hatte die Langenbacher Feuerwehr den Rummelebooze-Umzug aus der Taufe gehoben. Zwar wurde die Löscheinheit mittlerweile aufgelöst, an der Tradition halten Straußjugend und Gemeinde weiterhin fest. Rund 60 Kinder nahmen in den vergangenen Jahren an der Veranstaltung teil. Am Wochenende waren es einige weniger, die wohl wegen des schlechten Wetters lieber im Trockenen geblieben sind. Doch die rund 30 Kinder, teils auch aus den Nachbargemeinden, präsentierten ihre Rummelebooze sowie einige Kinder ihre Laternen voller Stolz.

Am Donnerstag wurden die Rummele, die Rüben, zum Selbstkostenpreis an die Kinder und deren Familien abgegeben. Zu Hause wurde dann fleißig geschnitzt, die Rübe mit einem Licht versehen, und fertig war die besondere Laterne. Wie Ortsbürgermeister Wolfgang Schneider berichtete, werden im Kreis keine Zuckerrücken mehr angepflanzt, sodass die Organisatoren im benachbarten Saarland auf Einkaufstour gehen mussten. Nach dem Umzug kamen Eltern und Kinder noch im Dorfgemeinschaftshaus zusammen, ehe am späten Abend auch das letzte Lichtlein ausging.