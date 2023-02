Das Land Rheinland-Pfalz hat für das erste Halbjahr dieses Jahres circa 10.000 Asylsuchende prognostiziert. Nach der neuen Verteilkonzeption sind das etwa 145 Personen, die dem Landkreis Kusel zugeteilt werden, erläuterte Jugendamtsleiter Marc Wolf am Montag im Kreisausschuss. Wohnungstechnisch könne die Prognose für die erste Jahreshälfte gestemmt werden. Derzeit verfüge der Kreis über 130 angemietete Wohnungen, um Geflüchtete unterzubringen – einschließlich 15 Wohnungen, die der Kreis im Begriff sei anzumieten. Neun Wohnungen seien derzeit frei. In Summe mache das 170 freie Betten, wobei dies jedoch nicht bedeute, dass 170 Personen aufgenommen werden können, da etwa Familien mit mehreren Mitgliedern nicht aufgeteilt werden könnten. Über 53 Wohnungen verfügte der Kreis noch Anfang vergangenen Jahres. Dieser sucht laut Wolf weiterhin Wohnraum zur Anmietung, wobei es dabei in erster Linie nicht um die Unterbringung ukrainischer Kriegsflüchtlinge gehe.

Vor allem beschäftige den Landkreis Geflüchtete aus Afghanistan, Syrien, Pakistan und Nordmazedonien, erklärte Wolf. Wie der Sitzungsvorlage zu entnehmen ist, stieg die Anzahl der Geflüchteten im vergangenen Jahr wieder an. Zum Vergleich: Ende 2022 waren es 136 Menschen, 2021 70, 2020 45.