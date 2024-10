In den kommenden Tagen steht uns überwiegend freundliches Herbstwetter mit angenehmen Temperaturen bevor. Die Sonne hat es aber mitunter schwer, sich gegen Nebel und Wolken durchzusetzen.

Ein kräftiges Hochdruckgebiet verlagert sich nach Osteuropa. Im Vorfeld eines Tiefs über den Britischen Inseln gelangt am Freitag Mittelmeerluft in unsere Region. In der Nacht auf Samstag erreicht die Störungsfront des Tiefs die Westpfalz und löst sich auf. Dennoch können örtliche Regenfälle ausgelöst werden. Am Wochenende steigt der Luftdruck über Mitteleuropa wieder an. Das sich neu bildende Hoch könnte bis in den November bestehen bleiben. Allerdings wird es für die Sonne vermutlich immer schwieriger, sich gegen Nebelgebiete oder zähe Wolken durchzusetzen.

Vorhersage

Donnerstag: Nach Auflösung einiger teils zäher Nebelfelder steht ein insgesamt freundlicher Tag mit zeitweiligem Sonnenschein und meist nur lockeren Wolken bevor. Bis zum Nachmittag erreichen die Temperaturen angenehme Werte. Am Abend und in der Nacht können von Frankreich einzelne Schauer ins Land ziehen.

Freitag: Es gibt eine Mischung aus Sonne und Wolken, wobei Letztere gelegentlich etwas mächtiger werden. Möglicherweise bilden sich am Nachmittag und Abend bei recht warmen Temperaturen örtlich kleinere Regengüsse.

Samstag: Es halten sich oft dichtere Wolken, teils ist es auch neblig-trüb. Die Sonne lässt sich nur selten blicken, nennenswerter Regen fällt aber nicht. Die Temperaturen gehen im Vergleich zum Vortag zurück, bleiben aber bei schwachem Wind mild.

Sonntag: Bei schwachem Wind gibt es vermutlich eine zähe Angelegenheit zwischen Bewölkung, Dunst und Nebel. Hin und wieder zeigt sich – zumindest verschwommen – auch mal die Sonne. Die Temperaturen verändern sich kaum.

Weiterer Trend

In der neuen Woche geht es dank Hochdruckeinflusses mit ruhigem Herbstwetter weiter. Dabei ist es schwierig vorherzusagen, ob und wann sich Wolken und Nebel auflösen. Zumindest in den Mittags- und Nachmittagsstunden sollten wir die Sonne auch mal zu Gesicht bekommen. An den milden Temperaturen ändert sich nur wenig.