Zwei ganz gegensätzliche Themen und künstlerische Positionen treffen in der jüngsten Doppel-Ausstellung des Kunstkreises Kusel aufeinander.

Rudi Mensch und Franka Bauer stellen derzeit in der aktuellen Schau des Kunstkreises ihre Bilder im Foyer des Westpfalzklinikums aus. Die Ausstellung trägt den Titel „Die Kraft der Stille und die Kraft der Superhelden“.

Für den ersten Teil des Titels ist Rudi Mensch verantwortlich. In der Ausstellung zeigt er Fotografien und ein Holz-Foto-Objekt. Mensch ist in St. Julian geboren und lebt schon seit mehreren Jahrzehnten in der Nähe von Berlin. Mit Fotografie beschäftigt er sich, seit er als Jugendlicher einen Fotokurs besucht hat. „Den Augenblick festzuhalten und damit auch anderen die Schönheit unserer Gegend zu zeigen“, ist sein Ziel. Die Naturfotografie ergänze sich wunderbar mit der Bewegung in Natur, beim Wandern oder Radwandern. Mit dem Zeigen, wie schön unsere Umwelt ist, versuche er, die Aufmerksamkeit für die Natur zu schärfen, damit sie bewahrt bleibe, sagt er.

Vielversprechendes Debüt

Die 14-jährige Franka Bauer aus Altenglan wiederum, die mit Motiven wie einer Batman-Malerei vertreten ist, liebt schon von klein an das Malen mit unterschiedlichen Materialien. Auf die Motive der Superhelden ist die Achtklässerin, die das Siebenpfeiffer-Gymnasium Kusel besucht, durch die Kinofilme gekommen, die sie, wie ihr Vater, mag. Zu einem Geburtstag ihres Vaters hat sie ihm ein Bild mit der Comicfigur Venom geschenkt. Damit war der Anfang ihrer Superheldenserie gemacht.

Mit der Ausstellung im Krankenhaus zeigt sie in den Monaten April und Mai zum ersten Male ihre Bilder einer breiten Öffentlichkeit.