Der Christdemokrat Otto Rubly, Landrat im Kreis Kusel, ist entsetzt über die Turbulenzen in der CDU-Landtagsfraktion, die zum Rücktritt des Fraktionsvorsitzenden Christian Baldauf führten. Rubly sagt auf Anfrage zur RHEINPFALZ: „Wir sind doch nicht im Vorschulalter!“ Die Gruppe von Landtagsabgeordneten, die Baldauf zum Rücktritt brachten, habe der CDU „einen Bärendienst erwiesen“. Sie seien unprofessionell und ohne Plan vorgegangen. „Erst denken, dann handeln. Sprich: Ich muss doch wissen, wie es weitergeht“, so Rubly. Die Abgeordneten aber hätten Baldauf zum Rücktritt bewegt, ohne eine überzeugende Lösung für seine Nachfolge zu haben, nämlich: eine Person, die bei der Landtagswahl 2026 die Spitzenkandidatur übernehmen kann. „Jeder andere Weg wäre besser gewesen, als der, den diese Gruppe gewählt hat“, sagt Rubly und fügt hinzu: „Die, die das betrieben haben, sind für ihre Posten nicht geeignet.“

Wie mehrfach berichtet, hatte eine Gruppe von vier Landtagsabgeordneten der CDU am Mittwoch vor Weihnachten Christian Baldauf nahegelegt, umgehend vom Vorsitz der CDU-Landtagsfraktion zurückzutreten, um eine Abwahl zu vermeiden.

Auch die Christdemokratin und Landrätin des Kreises Südwestpfalz, Susanne Ganster, übt Kritik: „Ich bin sehr verärgert über die Art und Weise, wie man Meinungsverschiedenheiten in der Öffentlichkeit austrägt. Als CDU-Mitglied hat mich das sehr betroffen.“ Ganster, die zwischen 2011 und 2017 selbst der CDU-Landtagsfraktion angehörte, sagt: „Zu meiner Zeit herrschte in der Fraktion eine sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

Völlig überrascht von den Ereignissen, ähnlich wie Rubly und Ganster, war nach eigenen Angaben der Vorsitzende der CDU Pirmasens, Denis Clauer. Er hätte sich gewünscht, dass die CDU-Landtagsfraktion interne Probleme intern regelt und Schaden für die Partei vermeidet.

Ganz anders beurteilt der Kaiserslauterer Landrat Ralf Leßmeister die Vorgänge. Nach seinem Eindruck „hat sich die CDU-Landtagsfraktion auf eine andere Rolle für Christian Baldauf geeinigt, was ich nachvollziehen kann“. Nach Leßmeisters Dafürhalten sind „die Medien“ schuld. Sie hätten den Vorgang überzeichnet und ausgeschlachtet. Dazu habe beigetragen, „dass ein internes Gesprächsergebnis rausgeht“, was „keine gute Sache“ sei, so Leßmeister. Leßmeister gehört dem CDU-Kreisverband Kaiserslautern-Land an, dessen Vorsitzender Marcus Klein zu den vier Abgeordneten gehört, die Baldauf den zügigen Rücktritt nahelegten.