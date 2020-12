Landrat Otto Rubly ist erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dieses Ergebnis hat er auf Anfrage der RHEINPFALZ am Freitagabend mitgeteilt. Es gehe ihm aber weiterhin gut, sagte er.

Der zweite Positivtest hat zur Folge, dass die für kommenden Mittwoch geplanten Sitzungen von Kreistag und Kreisausschuss – unter anderem mit dem Thema Landesrechnungshofbericht – ausfallen. Rubly will am Montagabend mit dem Kreisvorstand besprechen, wie es nun weitergehen soll. Zumindest eine Ausschusssitzung muss zwingend noch in diesem Jahr stattfinden. Rubly muss nun bis zum 10. Dezember in Quarantäne bleiben. Die Geschäfte führt der Erste Kreisbeigeordnete Jürgen Conrad.