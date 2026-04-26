Remis im Kreisderby. Tabellenführer SV Nanz-Dietschweiler musste im Bezirksliga-Aufstiegskampf am Sonntagnachmittag einen kleinen Rückschlag hinnehmen.

Bei der TSG Wolfstein-Roßbach kassierte der Primus kurz vor dem Ende den Treffer zum 1:1-Ausgleich. Es war vor einer tollen Kulisse mit 115 Zuschauern ein Spiel, in dem die Defensivreihen der beiden Kontrahenten aus dem Kreis Kusel dominierten. Großchancen boten sich dabei nicht viele. Für die Gastgeber hatte Madi KaMissoko bereits in der sechsten Minute das erste Ausrufezeichen gesetzt. Sein Schuss aus 20 Metern krachte aber nur ans Gebälk. Im direkten Gegenzug meldete Toni Klingel auch den SVN erstmals an. Dessen Abschluss ging aber über den Kasten.

Eine gute Chance bot sich der TSG nach einem kapitalen Bock in der SVN-Defensive in Minute 26, als sich Felix Meyer alleine auf dem Weg zum Tor machen konnte. Sein unplatzierter Abschluss war dann aber kein Problem für Keeper Joshua Purket. Purket war es dann auch, der unmittelbar vor dem Pausenpfiff einen Versuch von „Rowo“-Kapitän Jerrit Braun zur Ecke lenkte.

Überraschender Treffer

Der zweite Durchgang sah dann einen mehr um Spielkontrolle bemühten Spitzenreiter, wenngleich die ganz großen Aktionen in Richtung beider Tore weiterhin die Ausnahme blieben. So kam die Führung für die Elf von Spielertrainer Fabian Lauder dann doch ein wenig überraschend. Nach einer Ecke fiel der Ball vor die Füße von Yannick Mahl, der keine große Mühe hatte, aus der Nahdistanz einzuschießen (68.). Mit diesen Tor aber schien die TSG wieder richtig ins Spiel zu finden.

Kaum wieder angepfiffen, bot sich Aron Schadz eine Ausgleichschance, aber auch er zielte zu hoch. Und doch warfen die Gastgeber nun alles nach vorne, was schließlich in der 89. Minute belohnt wurde. Timo Mangold verzögerte noch kurz und jagte die Kugel dann unhaltbar halbhoch in die rechte Ecke, so dass die Begegnung unter der guten Leitung des Schiedsrichter-Gespanns um Referee Niklas Tollens kurz darauf schließlich leistungsgerecht endete.

Auf Augenhöhe

„Wir hatten das Spiel eigentlich im Griff, verlieren dann aber die Kontrolle. Wir wussten um die Stärken der TSG, die dann alles nach vorne geworfen hat. Bitter für uns, aber letztlich geht das Ergebnis in Ordnung“, kommentierte Fabian Lauder nach der Begegnung.

„Rowo“-Trainer Babak Anisi befand, „dass es ein Spiel auf Augenhöhe war, wo uns in der zweiten Halbzeit aber ein bisschen der Zugriff gefehlt hat. Am Ende aber konnten wir uns für unser Engagement mit einem verdienten Punktgewinn belohnen.“