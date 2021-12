Sowohl die TSG Wolfstein-Roßbach als auch die SG Mühlbach/Neunkirchen gehen mit ihren bewährten Übungsleitern auch in die Spielzeit 2022/ 2023. Das haben beide Vereine kurz vor den Weihnachtsfeiertagen mitgeteilt.

Johannes Schell, Carlos Borger und Harry Kihl – so heißt das Trainertrio der „Rowos“ auch über den 30. Juni hinaus. „Es war unser Wunsch, mit den Dreien zu verlängern, sie leisten sehr gute Arbeit. Umso schöner, dass uns die Verlängerung nun auch gelungen ist“, kommentiert TSG-Sportvorstand Timo Keller. Es bleibt auch dabei, dass sich Schell und Borger vornehmlich um die erste Mannschaft kümmern, Kihl verantwortet wie gehabt das Geschehen bei der zweiten. Letztere ist aktuell unangefochtener Spitzenreiter der C-Klasse Kusel-Kaiserslautern B1, während „Rowo I“ derzeit auf Rang drei der A-Klasse Gruppe B geführt wird.

„Bei unserer Zweiten soll es schon Richtung B-Klasse gehen. Mit der Ersten müssen wir schauen, was noch geht. Da hängen uns die vier Niederlagen in Folge noch in den Knochen. Eventuell können wir Richtung Relegationsplatz angreifen. In der Nachbargruppe ist Olympia Ramstein so überlegen, dass es sich den Aufstieg wohl kaum mehr nehmen lässt“, so Keller.

Zuversicht bei Glan-Potzberg-Kombinierten

Auch B-Klassist SG Mühlbach/Neunkirchen ist mit der Arbeit, die Spielertrainer Johan Steuer zu Saisonbeginn angetreten hat so zufrieden, dass dessen Kontrakt über die laufende Saison hinaus verlängert wurde. Zwar steht die Mannschaft zur Winterpause „nur“ auf Platz sieben in der B-Klasse Gruppe A und wird damit in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt kämpfen. Dank der (mindestens) 15 Punkte, die man mitnehmen wird, bestehe aber eine gute Basis und große Zuversicht, auch in der nächsten Saison in der B-Klasse starten zu dürfen.