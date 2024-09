In der vierten Verbandspokalrunde kommt es am Mittwoch in zwei Partien im Kreis Kusel zu dem immer wieder reizvollen Duell: David gegen Goliath. So empfängt die TSG Wolfstein-Roßbach den Oberliga-Spitzenreiter FK Pirmasens und der TuS Bedesbach-Patersbach den SC Idar-Oberstein.

Abseits des derzeit zumindest ergebnistechnisch etwas tristen Alltags in der Bezirksliga Westpfalz