WOLFSTEIN. Der Traum geht weiter. Die TSG Wolfstein-Roßbach hat am Freitagabend die nächste Runde im DFB-ePokal an der Xbox erreicht. Das Rowo-Trio setzte sich in der ersten Runde mit 3:0 gegen den TSV Eintracht Hittfeld, Vertreter des Niedersächsischen Fußballverbandes, durch.

Von Axel Raudonat

Erst knapp 24 Stunden vor der Partie stand nach der Auslosung der Gegner der Mannschaft um Teamkapitän Jerrit Braun fest. Hittfeld sollte es sein, im nördlichen Niedersachsen gelegen und nur wenige Kilometer von Hamburg entfernt. Über den jeweiligen Gegner wussten die Spieler wohl auf beiden Seiten wenig, dennoch machten sich die TSG-Vertreter Hoffnungen auf den Einzug in die nächste Runde.

Vorab wurde festgelegt, welcher Spieler in welchem Spiel antritt. Christian Huber ging als Erstes für die „Rowos“ an den Start, alle Spiele wurden im Livestream übertragen. Für Huber ging es zunächst mit einem frühen Rückstand nicht gut los. Er fing sich aber schnell, kontrollierte sein Spiel und konnte am Ende noch einen klaren 5:1-Sieg landen. Somit hatte Jerrit Braun im zweiten Spiel bereits die Chance, die gesamte Begegnung für sein Team zu entscheiden. In einem spannenden Match hatte Braun leichte Vorteile und kam unmittelbar vor der Halbzeit zur Führung. Diese konnte er dann auch relativ problemlos bis zum Ende behaupten, so dass der Gesamtsieg für die TSG bereits gesichert war. So konnte Niklas Lalla das dritte und letzte Spiel ohne großen Druck bestreiten. Und der ließ seinem Kontrahenten dann auch keinerlei Chance: 8:0 hieß es am Ende für Lalla, 3:0 für die TSG.

Große bundesweite Bühne

„Ich hatte natürlich gehofft, dass wir das Spiel so schnell wie möglich zu unseren Gunsten entscheiden können. Beim zweiten Spiel war mein Puls dann ganz schön hoch. Da hatte ich die ganze Zeit im Kopf, dass es in einem dritten Spiel nochmal um alles gehen könnte, welches ich am Ende dann aber nur noch als Freundschaftsspiel bestreiten musste“, erklärte Lalla hinterher. Es sei eine ganz andere Bühne, den Verein auf einer Ebene außerhalb des Fußballkreises, in diesem Fall in ganz Deutschland, vertreten zu dürfen. Auch wenn die Gegner in der nächsten Runde naturgemäß stärker sein werden, „so rechnen wir uns schon Chancen aus, den Verein und auch den SWFV in diesem Wettbewerb noch weiter vertreten zu können“.

Wann der zweite Auftritt der TSG Wolfstein-Roßbach im DFB-ePokal ansteht und wer dort der Gegner ist, ist aktuell noch nicht bekannt.