Der Wanderweg Mühlenpfad bindet seit Anfang Mai die Sehenswürdigkeiten „Römerbrücke“ und „Alter Turm“ in Ottweiler-Fürth ein. Der Einstieg zu der jetzt elf Kilometer langen Runde ist möglich am Friedhof und am Dorfplatz in Fürth sowie an der Hanauer Mühle. Der Parkplatz am Restaurant Wern’s Mühle steht Wanderern nicht mehr zur Verfügung. Dies teilte die Stadt mit.