Eine Spende über 10.000 Euro hat die Rothenfeld-Grundschule Waldmohr für die Ukrainehilfe des Landkreises übergeben. Die Summe kam bei einem Spendenlauf und einer „Basteloffensive“ zusammen.

Die Schule besuchen 275 Kinder, darunter sechs Mädchen und Jungen aus der Ukraine. Die Schüler waren auf dem Sportplatz im Rothenfeld mehrere Runden gelaufen. Für jede absolvierte Runde hatten sie vorab bei Verwandten und Freunden einen Geldbetrag vereinbart, den diese spenden sollten. Außerdem bastelten die Kinder Papierkraniche und Friedensbänder, die sie in örtlichen Geschäften gegen eine Spende abgaben.

Eine Anregung zur „Basteloffensive“ lieferte ein Kinderbuch, in dem ein Mädchen 1000 Papierkraniche faltet, damit ein Wunsch in Erfüllung geht. Laut Schulleiterin Sabrina Schäfer haben die Kinder großen Eifer an den Tag gelegt und mehr als 1000 Papierkraniche gefaltet.

Auch Eiscafé belohnt das Engagement

Die Schüler übergaben am Freitagvormittag den symbolischen Scheck an Landrat Otto Rubly. Laut Rubly werden mit den Spendenbeträgen Hilfskonvois finanziert, um Hilfsgüter in die polnische Partnerregion Brzeg zu bringen. Von dort werden die Güter in Brzegs Partnerstadt Horodenka in der Ukraine weitergeleitet. Die 10.000 Euro der Waldmohrer Schule würden für die geplante vierte Fahrt verwendet.

Das Waldmohrer Eiscafé „La Piazza“ belohnte das Engagement und lud die 275 Schüler zum Besuch ein. Für jedes Kind gab es eine Waffeltüte mit Eisbällchen als kleines Dankeschön.