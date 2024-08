Dank einer Zeugin, die den Wagen entdeckt hatte, konnte die Polizei einen zuvor gestohlenen roten VW Polo wieder seinem Eigentümer in Schönenberg-Kübelberg übergeben. Im Innenraum des Autos entdeckten die Polizisten mehrere Koffer mit Baumaschinen. Sie gehen davon aus, dass der Fahrzeugdieb noch an anderer Stelle sein Unwesen getrieben hat. Wem zwischen Donnerstagabend und Sonntagabend ebensolche Gegenstände entwendet wurden, soll sich bei der Polizeiwache in Schönenberg-Kübelberg unter 06373 8220 melden.