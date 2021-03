Am Gemeindewald wird die Ortsgemeinde Neunkirchen am Potzberg dieses Jahr kein Geld verdienen.

Der Rat stimmte in seiner jüngsten Sitzung dem Forstwirtschaftsplan 2021 zu. Revierförster Frank Hesch geht von einem Fehlbetrag in Höhe von 2310 Euro aus. Das Gremium beschloss, den 120 Hektar großen Gemeindewald zertifizieren zu lassen, um womöglich in den Genuss von Bundesmitteln zu kommen. Sollte Neunkirchen berücksichtigt werden, ist eine Förderung in Höhe von 12.000 Euro möglich.

Neuer Beigeordneter der Gemeinde ist Sebastian Borger. Er folgt auf Thomas Meschkat, der das Amt und sein Ratsmandat Ende vergangenen Jahres niedergelegt hat. Borger wurde einstimmig gewählt.