In der Vorweihnachtszeit berücksichtigt der Rotaryclub Kusel seit Jahren die Weihnachtswünsche der Kinder. Am Montagnachmittag stattete eine Rotary-Abordnung um deren Präsidenten Christian Jung der Kuseler Tafel und dem CJD-Kinderhaus in Bedesbach einen Besuch ab, um Spenden in Höhe von 1000 Euro und 500 Euro zu übergeben. Die Tafelspende nahmen Ingrid Becker und Wolfram Schreiner entgegen. Mit dem Geld unterstützen die Rotarier erneut die Wunschbaum-Aktion der IG Kusel.