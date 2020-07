50 Liter Händedesinfektionsmittel hat der Rotary Club Kusel an das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) in Wolfstein gespendet. Wie Iris Kobek vom CJD mitteilte, ist das Mittel vor allem für die Kinderhäuser und Jugendwohngruppen gedacht. Dirk Kreckmann, Präsident des Rotary Clubs Kusel, und Werner Zimmermann, Geschäftsführer der Firma Rhenocoll in Konken, übergaben die Kanister in ebendieser Firma an Kobek. Rhenocoll produziert hauptsächlich Farben und Klebstoff – und hat nun auch Desinfektionsmittel im Programm. „Wir können die Kanister richtig gut gebrauchen, in unseren Kinder- und Jugendwohngruppen haben wir großen Bedarf“, sagte Kobek bei der Übergabe.