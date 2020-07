Friedrich Beck ist neuer Präsident des Rotary Clubs Kusel. Er übernahm das Amt von Dirk Kreckmann. „Coronabedingt“ habe der jährliche, routinemäßige Wechsel des Clubpräsidenten und seines Vorstandsteams in diesem Jahr in einem kleineren Kreis als sonst üblich stattfinden müssen. Beck will nach Angaben des Rotary Clubs in seiner Amtszeit die bewährten und erfolgreichen Projekte fortführen und eigene Ideen zur Förderung einer lebenswerten Umwelt umsetzen. Darüber hinaus sei es ihm wichtig, neue Mitglieder zu gewinnen und die öffentliche Wahrnehmung des Clubs zu verstärken.