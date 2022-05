Mit einem Benefizkonzert blickt der Rotary-Club Kusel auf seine Gründung vor 50 Jahren zurück. Wegen der Corona-Pandemie habe die Jubiläumsfeier im vergangenen Jahr ausfallen müssen und werde nunmehr unter Motto „50 plus eins“ nachgeholt, teilte die Vereinigung mit.

Für das Konzert am Freitag, 27. Mai, in der Fritz-Wunderlich-Halle hat die Sektion Kusel der internationalen Organisation das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz verpflichtet. Unter Leitung von Stefan Grefing bieten die Orchestermitglieder Melodien aus Rock-, Pop- und Filmmusik. Mit dem Erlös will der Club die Kinder- und Jugendarbeit in Kusel unterstützen.

Neben der Pflege von Freundschaft unter den Rotariern sind den Angaben zufolge kulturelle Veranstaltungen und soziales Engagement vor weitere Kennzeichen der Clubaktivitäten. Im Kreis Kusel unterstützten die Rotarier neben Jugendcamps und Kinderhäusern Projekte wie „Abi – was dann?“ oder „Jugend forscht“ zur Fort- und Weiterbildung von Jugendlichen. Für besonders stark betroffene Personen der Flutkatastrophe im Ahrtal konnten Soforthilfen in Höhe von 33 000 Euro übergeben werden. Und nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges organisierte der Kuseler Club Hilfstransporte in die Ukraine und finanzierte medizinische Hilfsgüter.

Paten-Club sitzt in Idar-Oberstein

Seit Juli 2021 steht Christian Jung, Bauunternehmer aus Kusel, für ein Jahr an der Spitze der Rotarier. Als Club-Präsident löste er Friedrich Beck, Geschäftsführer der Stadtwerke Kusel, ab. Aktuell zählt der Kuseler Club 53 Mitglieder. Nach einer Satzungsänderung stehe die Vereinigung auch für Frauen offen, sagt Beck. Die Gründung 1971 erfolgte auf Initiative und unter Patenschaft des Rotary-Clubs Idar-Oberstein.

Info

Karten für das Benefizkonzert am 27. Mai, 19.30 Uhr, in der Fritz-Wunderlich-Halle gibt es für 20 Euro im Kundencenter der Stadtwerke in Kusel, in der Buchhandlung Meyer in Lauterecken, im Genussladen in Altenglan sowie in der Blumenapotheke in Schönenberg-Kübelberg.