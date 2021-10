Die Rotarier haben nach eigenen Angaben bereits 10.500 Euro an Betroffene der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal überwiesen. Weitere 10.000 Euro sollen in Kürze folgen. Zudem planen sie für Samstag, 23. Oktober, ein Kürbisfest in der Kuseler Innenstadt, dessen Erlös ebenfalls an die Flutopfer gehen soll.

Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, haben die Kuseler Rotarier zusammen mit den Clubs in Zweibrücken und in Euskirchen-Burgfey betroffene Familien vor Ort direkt angesprochen, um diesen unmittelbar und unbürokratisch Geld zukommen zu lassen. Sieben Familien seien die Empfänger von insgesamt 10.500 Euro gewesen. Zusammen mit dem Partnerclub Saare-Union, der ebenfalls 5000 Euro beisteuert, sollen demnächst weitere 10.000 Euro an ausgewählte Betroffene gehen.

Für den 23. Oktober ist nun ein kleines Kürbisfest in der Kuseler Fußgängerzone zu Gunsten der Flutopfer geplant. Mitglieder des Rotary Clubs wollen aus selbstgezüchteten Kürbissen Leckereien wie Kürbispizza, Kürbisquiche und Kürbissuppe herstellen. Die Speisen werden im Revilo frisch zubereitet. Wer sich das Essen mit nach Hause nehmen will, soll geeignete Gefäße mitbringen.