Unten gehen die Discounter-Kunden bereits ein und aus. Was sich in den oberen Etagen tut, bleibt dem Blick verborgen. Es ist auch wenig spektakulär: Im künftigen Lebenshilfe-Wohnheim am Kuseler Rosengarten wird gewerkelt. Inzwischen steht ein Fixtermin im Kalender.

Noch besteht für die Heimbewohner am Christian-Böhmer-Weg kein Anlass zur Eile. „Wir haben keinen Druck“, sagt Timo Schneider, Geschäftsführer der Lebenshilfe, mit Blick auf