Mit Goldmedaillen ist das Team 2 des TV Waldmohr von den bundesweiten Wettkämpfen im Rope Skipping in Lüneburg zurückgekehrt.

Im Bundesfinale ging das Team 2 des TV Waldmohr, bestehend aus Marie Hennes, Paula Hentschel, Jasmin Leger, Paula Lothschütz und Jessica Steik, in zwei Disziplinen an den Start. Mit 146 Double Under beim Double Under Speed Relay gewannen sie die Goldmedaille in ihrer Altersklasse und sicherten sich auch in der Disziplin Double Dutch Speed Sprint den ersten Platz mit 131 Sprüngen innerhalb einer Minute.

Team 1 des TV Waldmohr (Manuela Bauer, Nicole Frisch, Linda Hentschel, Alisa Kirsch, Lara Lothschütz) startete am darauffolgenden Tag bei den deutschen Meisterschaften in allen acht Disziplinen. Nach einem langen und durchwachsenen Wettkampf belegte das Team Platz zehn in der Gesamtwertung. Die besten Platzierung erreichte das Team jeweils mit Rang acht in den beiden Disziplinen Double Dutch und Single Rope Team Freestyle.

Obwohl der Wettkampf teilweise nicht ganz zufriedenstellend verlief, feierten die Springerinnen am Ende einen gelungenen Abschluss der Wettkampfsaison in Lüneburg.