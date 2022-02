Nachdem in der Fritz-Wunderlich-Halle zuletzt einige Veranstaltungen coronabedingt ausfallen mussten, werden die drei nächsten geplanten Termine stattfinden können. Am Sonntag, 13. Februar, 19.30 Uhr, ist zunächst der finnische Pianist Antti Siirala in der Reihe der Villa-Musica-Konzerte zu Gast.

Mit nur 18 Jahren wurde Antti Siirala in Wien zum Beethoven-Preisträger gekürt. Später gewann er die renommierte London Piano Competition. Seitdem hat er in den Konzertsälen der Welt stetig Karriere gemacht, auch mit subtiler Kammermusik.

In Kusel wird er gemeinsam mit Stipendiatinnen und Stipendiaten der Villa Musica ein Programm unter dem Motto „Winterklänge“ spielen. Zum Auftakt will er mit dem d-Moll-Trio von Schumann „ein nächtliches Kapitel der Romantik aufschlagen“, so die Veranstalter. Im folgenden c-Moll-Quartett von Brahms geht es um die Stürme einer verzweifelten Liebe, kündigt die Landesstiftung Villa Musica an. Dazwischen soll ein Stück der Polin Gracina Bazewicz erklingen, entstanden 1945, zur Stunde Null.

Theater-Gastspiel und Schubert-Lieder folgen

Das Konzert dauert 80 Minuten, es gibt keine Pause. Es gilt die 2G-plus-Regelung und Maskenpflicht bis zum Platz. Karten für 14 Euro (ermäßigt 8 Euro) gibt es an der Abendkasse, die um 18.30 Uhr öffnet, und im Vorverkauf: im Bürgerbüro in der Kreisverwaltung, in der Tourismuszentrale am Bahnhof, über die Ticket-Hotline 06381-424-496, die Vorverkaufsstellen von ticket-regional und im Internet unter www.ticket-regional.de.

Am 15. Februar, 19.30 Uhr, ist dann in der Fritz-Wunderlich-Halle das Theaterstück „Sophie Scholl – Die letzten Tage“, ein Gastspiel der Landesbühne Rheinland-Pfalz, zu erleben. Am 20. Februar folgt ein Auftritt von Bariton Aris Argiris. Er singt Lieder von Franz Schubert, am Klavier begleitet ihn Peter Bortfeldt.